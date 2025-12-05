جماعة أنصار السنة بالشمالية تسير قافلة لدعم الوافدين بالعفاض

قدّمت جماعة أنصار السنة المحمدية بالولاية الشمالية، الخميس، قافلة لدعم الوافدين بمركز إيواء أزهري المبارك بمنطقة العفاض، برعاية الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، الرئيس العام للجماعة، وبحضور نائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات بالمحلية وأعضاء المقاومة الشعبية.

وأكد الأستاذ رامي عبد الرحيم، نائب رئيس لجنة الطوارئ، أهمية هذه القافلة التي جاءت في وقتها، مشيراً إلى الحاجة الماسة لها خاصة في الخلاوي، ومثمناً المبادرات النوعية لنشر الدعوة، مقدماً شكره العميق للجماعة.

من جانبه، أوضح مختار عثمان إدريس، أمين الجماعة بالولاية، أن القافلة تعبير عن التضامن والمحبة تجاه أهلنا الوافدين، انطلاقاً من واجب الدين، مؤكداً أن السودان لن يُنال منه ونحن أحياء ، وأن الجماعة ستكون سنداً وعضداً لأهل المركز.

هذا وقد شملت القافلة مصاحف، سلال غذائية، أغطية شتوية، عبوات بلح، ملابس، إلى جانب التكفّل بخلوة وشيخ لتحفيظ القرآن الكريم، مع التأكيد على استمرار وجودهم داخل المركز.