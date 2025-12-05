مدير الإدارة العامة للمرور يؤكد تطوير الخدمات المرورية المقدمة للجمهور الكترونياً

اكد اللواء شرطة/ حاتم محمود منصور مدير الإدارة العامة للمرور إستمرار الخطط والبرامج المرورية الخاصة بترقية وتطوير الخدمات المرورية المقدمة للجمهور ، مشيدا بمستوي تقديم الخدمات المرورية بكافة منافذ الخدمة ، جاء ذلك لدي تشريفه إفتتاح صالة خدمات الجمهور بمرور محلية بربر بحضور الاستاذ حسن ابراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر والعقيد شرطة الطاهر اسماعيل الطاهر ممثل مدير إدارة مرور الولاية و مدراء وقادة القوات النظامية بالمحلية ووكيل ناظر الميرفاب و ممثل المجتمع المحلي وعدد من الشركاء والجهات ذات الصلة بالعملية المرورية بمحلية بربر.

مدير الادارة العامة للمرور أوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الإفتتاح يمثل نقلة نوعية لتطوير وتجويد الخدمات المرورية للمواطنين ، مؤكدا سعي إدارته لتحديث وتطوير الخدمات المرورية المتكاملة الكترونيأ حتى تسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات ، مؤكدأ دعمه الكامل لكافة المشاريع الخدمية بهدف تطوير العمل المروري للمواطنين

المدير التنفيذي لمحلية بربر أشاد بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها شرطة المرور في المحافظة على الأرواح والممتلكات مشددا على دعمهم وإهتمامهم المتواصل لتنفيذ كافة المشاريع الخدمية التي تهدف إلى تعزيز العملية المرورية وتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين

العقيد شرطة/ الطاهر اسماعيل ممثل مدير إدارة مرور الولاية قدم شكره وإمتنانه الي مدير الإدارة العامة للمرور والمدير التنفيذي لمحلية بربر والجهات ذات الصلة بالعملية المرورية لدعمهم وتعاونهم لتحقيق أهداف السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق فيما أكد حرص إدارة مرور الولاية في انفاذ الخطط الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المرورية المتطورة مشيرأ ان المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية في مجال الخدمات المرورية لجميع المواطنين

وفي ختام البرنامج تم تكريم مدير الإدارة العامة للمرور والمدير التنفيذي لمحلية بربر والجهات التي أسهمت في تطوير العمل المروري تأكيدأ لحرص المؤسسة الشرطية علي دعم البرامج الخدمية للجمهور.

المكتب الصحفي للشرطة