هيومن ابيل تختتم الحملة التوعوية للمحافظة على نظافة الخرطوم

اختتمت منظمة “هيومن أبيل” البريطانية الخميس بمدرسة كمال حمزة المتوسطة بنات بجزيرة توتي، الحملة التوعوية للمحافظة على نظافة محلية الخرطوم التي تنفذها المنظمة، بالتعاون مع محلية الخرطوم، ومفوضية العون الإنساني، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتأتي الحملة ضمن مشروع “النقد مقابل العمل” الخاص بإصحاح البيئة في فترة ما بعد الحرب.

وشهد حفل الختام عدد من المسئولين بمحلية الخرطوم ، والمنظمة ، ومفوضية العون الإنساني ومدراء المدارس المشاركة وأهالي جزيرة توتي، وعدد من الإعلاميين.

ومثل منظمة هيومن أبيل بالحضور مدير البرامج الهام مبارك ، وعبدالباري حسن مدير مشروع “النقد مقابل العمل”.

ورحبت مديرة مدرسة كمال حمزة هاجر الصادق، بالحضور وذكرت أن المشاركات كانت من مدارس مصطفى خالد الابتدائية، وأرباب العقائد ، والشهيد أحمد يوسف ، ومحمد حمزه الثانوية بنات ، ومدرسة إبراهيم العباس الثانوية .