شندي تسير قافلة دعم للوافدين من الفاشر

حيا الاستاذ مصطفي محمد عثمان الشريف نائب والي نهر النيل وزير الثقافة والاعلام والاتصالات اهل ومواطني محلية شندي لتفاعلهم مع قضايا الوطن والولاية .

جاء ذلك لدى مخاطبته الخميس من امام مقر الامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر قافلة شندي المجتمعية للوافدين من الفاشر بالولاية جراء احداث التمرد، وذلك بحضور ومشاركة الاستاذ فضل الله عوض الكريم ممثل المدير التنفيذي لمحلية شندي وقيادات المقاومة الشعبية بمحلية شندي والاستاذ معتصم منسق اقليم دارفور بالولاية وتنسيقية ابناء دارفور بشندي.

وقال نائب الوالي اننا نرسل رسالة قويه لكل العالم بان أهل السودان على قلب رجل واحد وسنقف مع بعض حتى نتجاوز هذه الظروف التي تمر بها بلادنا .

وحيا السيد نائب الوالي القوات المسلحة والقوات المساندة لها وهي تدافع عن السودان وتفشل المؤامرة التي تحكاك ضده وترحم علي أرواح الشهداء وأكد بان قوافل الولاية ودعمها المتواصل للقوات المسلحة والقوات المساندة لها وللمناطق التي تضررت لن يتوقف باذن الله حتى يتم تحرير اي شبر دنسته هذه المليشيا المتمردة المدعومة من دول الشر والبغي والطغيان.

واضاف ان هذه القافلة تمثل القافلة رقم 115 من قوافل الولاية وان قافلة شندي تعتبر من القوافل الكبرى من حيث الحجم ومن حيث محتوياتها خاصة وانها تحتوي على مواد ايواء وملابس واغطية لمقابلة فصل الشتاء ومواد غذائية متنوعة.