وزارة الشباب والرياضة تبحث تفعيل دور الشباب والاستفادة من طاقاتهم
أكد البروفيسور أحمد آدم أحمد ، وزير الشباب والرياضة أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في عملية إعادة الإعمار وبناء المستقبل، مشددًا على حرص الوزارة على تمكينهم وإشراكهم في وضع البرامج والخطط التي تخدم قضاياهم وتستجيب لتطلعاتهم .
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الخميس ببورتسودان، ممثلي الوحدة الشبابية، بحضور الدكتور هاني تاج السر وكيل الوزارة، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز العمل الشبابي وتنسيق المبادرات الوطنية.
وناقش اللقاء سبل الاستفادة من طاقات الشباب وتفعيل أدوارهم خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية الهادفة للإسهام في البناء المجتمعي وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية.
