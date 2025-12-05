وزارة الشباب والرياضة تبحث تفعيل دور الشباب والاستفادة من طاقاتهم

أكد البروفيسور أحمد آدم أحمد ، وزير الشباب والرياضة أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في عملية إعادة الإعمار وبناء المستقبل، مشددًا على حرص الوزارة على تمكينهم وإشراكهم في وضع البرامج والخطط التي تخدم قضاياهم وتستجيب لتطلعاتهم .