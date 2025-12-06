الاعيسر: السودانيين يستحقون مستقبلاً يليق بتضحياتهم، مستقبلاً يقوم على احترام القانون وإعلاء قيم المصلحة الوطنية قبل العلاقات الشخصية والخاصة

‏نهضة السودان لن تتحقق إلا على أسس راسخة من المؤسسية والمسؤولية، وبالابتعاد عن أي ممارسات قد تعيد البلاد إلى مسارات الفوضى التي عانى منها شعبنا طويلاً، وكانت من أسباب اندلاع هذه الحرب التي شرّدت الملايين.

‏إن السودانيين يستحقون مستقبلاً يليق بتضحياتهم، مستقبلاً يقوم على احترام القانون وإعلاء قيم المصلحة الوطنية قبل العلاقات الشخصية والخاصة.

رصد – “النيلين”