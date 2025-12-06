إزالة أكثر من 180 موقعا للسكن العشوائي بحي اللاماب بالخرطوم

نفذ جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات فرعية محلية الخرطوم حملة لإزالة مواقع السكن العشوائي بحي التكامل بضاحية اللاماب بحر ابيض .

وأشار المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، يوم الخميس، خلال تفقده عمليات الإزالة بحي التكامل بأن اجراءات الإزالة لمواقع السكن العشوائي بالخرطوم تأتي انفاذا لقرار صادر من الدولة بحظر وإزالة السكن العشوائي داخل المخططات السكنية .

مطالبا جميع أصحاب القطع السكنية موقع الإزالة الإسراع لاستلام أراضيهم وتوفيق أوضاعها تفاديا لارتداد السكن العشوائي بها مجددا، لافتا بأن المحلية ستعمل على تفاهمات مع وزارة التخطيط العمراني فيما يلي حصر القطع الخالية لتسليمها لأصحابها وتخصيص غير المخططة حتى لا تتجدد ظاهرة السكن العشوائي في المناطق الحضرية بالخرطوم.

وأشار مدير الجهاز بمحلية الخرطوم حسام الدين عبدالله بأن الإزالة تشمل عدد من مواقع السكن العشوائي بجميع الوحدات الإدارية وفق خطة الجهاز لإزالة جميع مواقع السكن العشوائي في الحدود الجغرافية للمحلية .

لافتا بأن الحملة اليوم تستهدف إزالة أكثر من (180) موقعا للسكن العشوائي بحي التكامل وستشمل الحملة خلال الفترة المقبلة إزالة السكن العشوائي بكل من مناطق الاستثمار الصناعي بمنطقة الشجرة الصناعية وحوش التلب باللاماب ونيفاشا بالجريف غرب بجانب إزالة ارتدادات السكن العشوائي بمنطقة سوبا غرب .

وقطع حسام الدين بأن جميع الازالات التي نفذت تم امهال السكان بمواقع السكن العشوائي انزارات قبل وقت كاف لتوفيق أوضاعهم .