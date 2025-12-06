شرطة الولاية الشمالية تحتفل بالعيد (71) للشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية ومدير شرطة الولاية يؤكد هدوء الأحوال الامنية

تحت شعار( نصر وعزة ٠٠٠أمن وأمان) إحتفلت شرطة الولاية الشمالية بالعيد الحادي والسبعين للشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية الذي يصادف الرابع وحتي الثامنة عشر من ديسمبر من كل عام ٠

مدير شرطة الولاية اللواء شرطة/ محمد علي الحسن الكودابي في كلمته للمكتب الصحفي للشرطة أكد هدوء الأحوال الأمنية والجنائية في جميع محليات الولاية بفضل التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية المختلفة بالولاية مشيرا الي أن الإحتفال بإعياد الشرطة السودانية يأتي إحتفاءا وتخليدا لذكري تولي المرحوم اللواء شرطة/ أمين أحمد حسين أول مدير عام للشرطة السودانية في عام 1954م٠ مثمنا دور الشرطة عبر مسيرتها التاريخية في ترسيخ سيادة حكم القانون والمحافظة علي الأرواح والممتلكات وتوفير الأمن والإستقرار والطمأنينة للمواطنين مشيدا بالأدوار المتعاظمة لقوات الشرطة في معركة الكرامة مع القوات المسلحة والأجهزة المساندة لها ٠مهنئا منسوبي شرطة الولاية والمواطنين بهذه المناسبة العظيمة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن فعاليات إحتفالات أعياد الشرطة السودانية بالولاية الشمالية تشمل برامج تلفزيونية وإذاعية وعبر وسائل التواصل الإجتماعي ولافتات تحمل شعار الإحتفال بجانب تكريم منسوبي شرطة الولاية المميزين وبرنامج اليوم الختامي للإحتفالات.

المكتب الصحفي للشرطة