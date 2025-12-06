سياسية
رئيس مجلس السيادة القائد العام يتفقد المواطنين بحي المصطفي بشرق النيل ويوجه الجهات المختصة بمعالجة قضاياهم
أدّى السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، صلاة الجمعة بمسجد حي المصطفى بشرق النيل ، حيث التقى بالمصلين والأهالي،وإستمع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم العاجلة، موجهاً الجهات المختصة بمتابعة ماطرح من قضايا والعمل على معالجتها بصورة فورية.
وعقب الصلاة، قام سيادته بزيارة أحد المرضى بالحي للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم المعنوي له، في إطار اهتمامه بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.
وقد وجدت الزيارة ترحيباً واسعًا من الأهالي الذين عبّروا عن تقديرهم واستحسانهم لهذه اللفتة الإنسانية ، وإهتمام القيادة بقضاياهم وحرصها على التواصل المباشر معهم .
إعلام القوات المسلحة