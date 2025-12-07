شاهد بالصور.. بحضور عدد من المطربين أبرزهم محمد بشير.. الفنانة أفراح عصام تفتتح محلها التجاري الجديد بالقاهرة

أعلنت الفنانة السودانية, المعروفة أفراح عصام, عن افتتاحها محلها التجاري الجديد بحي المهندسين, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت أفراح الشعب, بنشر صور من داخل المحل الذي افتتحته بحضور عدد من زملائها المطربين.

وحضر الافتتاح المطربين محمد بشير, ومهاب عثمان, والصحفي أحمد دندش, إضافة لصديقتها معزة بشير, شقيقة الفنان محمد بشير, بعض أصدقائها خارج الوسط الفني.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت المطربة الشابة, على الصور التي قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (واخيراً وبعد تفكير عميق لقيت ده الوقت المناسب لإتخاد القرار المناسب !!!!).

وأضافت: (أنا كأفراح عصام زوله بحب النجاح جداً وبحب أشتغل علي نفسي جدا ومن محبين الموضه والازياء فقررت انو أعمل حاجه بحبهاااا تميزني كفنانة). وتابعت: (لأنو الزمن الحالي الفنان مبدع فكل المجالات قبل ما أكمل ليكم بحب أشكر كل الناس الساندوني من أهلي واصحابي وجمهوري العزيز الواقف معاي من أول يوم ).

وختمت أفراح عصام, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أنقل إليكم بكل حب براند( أفراح عصام فاشون ) بالمهندسين

واسأل الله ان يوفقني وإياكم وان يكون فاتحة خير علي بفضل الله وبعداك بفضلكم).

محمد عثمان _ النيلين