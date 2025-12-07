شاهد بالفيديو.. العروس “ريماز ميرغني” تنصف الفنانة هدى عربي بعد الهجوم الذي تعرضت له من صديقتها المقربة الفنانة أفراح عصام

نشرت عروس الموسم الفنانة ريماز ميرغني, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفقت معها مقطع فيديو من حفل زفافها الذي أقيم أول أمس الخميس بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدمت العروس, عبر التدوينة الشكر الجزيل لزميلتها الفنانة الشهيرة هدى عربي, التي أحيت حفل الزفاف.

وكتبت ريماز ميرغني, في تدوينتها: (ممتنة جدا لكميه الحب والدعوات الصادقه اللازمتني ووصلتني فرحتي طارت السماء بي فرحتكم لي).

وأضافتت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (حا ابدا معاكم بوستات الشكر والامتنان لكمييييية كبيرة من الناس ..هدي عربي من قبل شهرين كلمتها بالعرس وقلت ليها نفسي تكوني معاي في اليوم ده قالت بي ابششششري وامرك مقضي في حب ياخوانا اكتر من كدة).

وختمت ريماز, تدوينتها قائلة: (شكرا هدي شكرا علي اليوم الجميل بي طلتك شكرا لانو كان يوم مختلف شديد ربنا يقدرني علي جزاك في حاجات كتيرة تاني ماينفع أقولها هنا شكرا هدي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام نشطاء ومتابعون بنقل تدوينة العروس ريماز ميرغني, وذكروا أن التدوينة فيها إنصاف للمطربة هدى عربي, بعد اتهامات الفنانة أفراح عصام, لها في منشورها المثير والذي قالت في جزء منه: (تبقي فنانه شيك كيف وانتي مكفته ومطروده وفارضه نفسك في بيوت الأعراس واخيرا نبذ بالمايك ياخي خليك مني انا إحترمي الزوله الماشه تغني ليها في اهم يوم في حياته دي).

محمد عثمان _ النيلين