تحذير علمي: السمنة تُسرّع تراكم علامات الزهايمر في الدم بنسبة 95%

كشفت دراسة رائدة أن الأشخاص المصابين بالسمنة يُظهرون زيادة ملحوظة في المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر في الدم، مع تسارع بنسبة 95% مقارنة بغير المصابين.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Fox News، شملت الدراسة ـ التي عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية (RSNA) في شيكاغو ـ بيانات 407 مشاركين جُمعت على مدى خمس سنوات، وتضمنت فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار وعينات الدم.

وأظهر التحليل وجود تراكم للويحات الأميلويد في أدمغة المصابين بالسمنة، وهي العلامة الأكثر شيوعًا في أنواع الخرف المختلفة.

أهمية النتائج

قال الدكتور سهيل محمدي، المشارك في الدراسة: «تُظهر دراستنا أنه خلال خمس سنوات، ترتبط السمنة بزيادة ثابتة في الأمراض المرتبطة بمرض الزهايمر».

وأضاف: «ما أدهشني هو مدى حساسية المؤشرات الحيوية في الدم في اكتشاف هذه العلاقة؛ فقد رصدت التغيرات الدقيقة بشكل أفضل من تصوير الدماغ».

وأكد الدكتور سايروس راجي، المؤلف الرئيسي: «يتأثر تطور الزهايمر بالأمراض العامة في الجسم مثل السمنة، ومن الضروري الحفاظ على صحة الدماغ من خلال تحسين الصحة الجسدية».

انتقادات للدراسة

أوضح الباحثون أن حجم العينة محدود وقد لا يمثل فئات أوسع، كما أن مؤشر كتلة الجسم لا يميز بين الدهون والعضلات، ولا يعكس توزيع الدهون الذي قد يؤثر في مستوى الخطر.

