420 مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي ومبلغ إضافي جديد لمشروعات السودان

بلغ حجم التمويل الممنوح من بنك التنمية الافريقي لمشروعات قيد التنفيذ في السودان حتى الآن مايقدر بحوالي 420 مليون دولار .

وكشف الأستاذ محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية – خلال لقائه وفد البنك بالوزارة الأحد – عن حوار قائم بين البنك والحكومة حول مشروعات جديدة يمولها البنك بمنحة جديدة تفوق ال 200 مليون دولار وفق أولويات المرحلة .

وأكد اهتمام الحكومة بقطاع الخدمات الأساسية والأمن الغذائي والبنى التحتية وبناء قدرات الكوادر الوطنية وكافة المشروعات الإنتاجية التي تضمن استدامة السلام وتسهم في التنمية، مشيداً بتواصل مساعي البنك لدعم جهود الحكومة في إعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب .

وأبان أن التمويل المذكور عبارة عن منح من برنامج المنح السادس عشر للبنك، ووصف الوكيل البنك بأنه من الشركاء المهمين في قطاع التنمية.

فيما أكد المدير القطري للسودان بالبنك السيد ديفيد موتوكو أولوية السودان في التمويل المتاح للدول الأعضاء، مبيناً أن زيارة الوفد للبلاد تستهدف الوقوف على سير أداء المشروعات القائمة ودراسة فرص تنفيذ منحة لمشروعات جديدة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء.