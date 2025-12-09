“يمكن أن يكشف الكثير عن الرجل”.. ترامب يوقف اجتماعا مهما ليسأل عن حجم جزء معين من الجسم!

تطرق نائب الرئيس الأمريكي جي.دي. فانس إلى قصة طريفة حصلت خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب لمناقشة موضوع مهم جدا.

وروى فانس أنه كان موجودا في المكتب البيضاوي مع ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤول رابع لم يذكر اسمه، ليقطع الرئيس الأمريكي النقاش بشكل مفاجئ ويشير إلى أن أحذية روبيو وفانس “غير جيدة”.

ثم ذهب ترامب لإحضار كتالوج أحذية، وبعد عودته، بدأ يسأل الحضور عن مقاسات أحذيتهم. وكانت نتيجة المقاسات أن فانس يرتدي مقاس 13، وروبيو مقاس 11.5، بينما كشف المسؤول الرابع أن مقاس حذائه هو 7.

عقب ذلك، علق ترامب قائلا: “أتعلمون، يمكن أن يخبركم حجم حذاء الرجل بالكثير عنه”، وفقا لرواية فانس التي أثارت ضحك الحاضرين.

وكان ترامب وروبيو قد تبادلا سابقا تعليقات لاذعة خلال مناظرة انتخابية عام 2016، عندما سخر روبيو حينها من حجم يدي ترامب، ما دفع الأخير إلى الرد ساخرا بأن يده ليست صغيرة، وربط حجم اليد بحجم جزء آخر من الجسم، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة في هذا الشأن.

وأضاف فانس أن العديد من لقاءاته مع ترامب تسير كما يتخيل الناس من خلال مشاهدتهم للتلفزيون، لكنه أشار إلى أن هناك لحظات خلف الكواليس لا تنسى.

المصدر: نيويورك بوست