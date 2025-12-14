الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)

تفاجأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإغلاق الكاتب الصحفي, المعروف محمد حامد جمعة نوار, لحسابه على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف نشطاء مقربون من الصحفي عن إغلاق محمد حامد, لحسابه العامر دون أن يوضح ذلك.

عدد من أصدقاء “نوار”, عبروا عن حسرتهم وحزنهم بسبب إتخاذ الكاتب لهذه الخطوة, حيث كتب الناشط هشام عثمان مكي: (فراغ كبير بسبب اغلاق الكاتب المبدع والشجاع الأستاذ محمد حامد جمعه نوار لصفحته على الفيس بوك..

ننتظر عودته بشوق ونرجو ان تكون استراحة محارب ويعود ان شاء الله.).

كما كتبت الناشطة المعروفة نهلة محمد أحمد, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ليه كدا يا نوار شلت نص الفيس معاك و قفلته الله يديك العافية و يصلح حالك مكان ما تكون).

محمد عثمان _ النيلين