كتب حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي:

الرحمة والخلود لكل الشهداء والبركة في دمائهم الطاهرة البركة في روح الشهيد الفريق عبود آدم خاطر ، الذي ارتقى وهو يدافع عن حقه الإنساني وعن حق الآخرين في الحياة والكرامة استشهد واقفاً في صف العدالة ، منادياً بحق البقاء للجميع ، لا يساوم ولا ينكسر ،

مضى شهيداً مع إخوته في القواتنا المسلحه و القوة المشتركة والمقاومة الشعبية ، في مواجهة الغزاة والدخلاء والأوباش الذين دنسوا الأرض وانتهكوا الإنسان ، سقط جسده لكن صوته باقي ودمه صار عهداً وطريقه لن يمحى ، نم قرير العين أيها القائد ، فالقضية التي حملتها ما زالت حية والراية التي رفعتها لن تسقط ، فلترقد روحك في النعيم الأبدي ولتبقى ذكراك ناراً في قلوب الأحرار و وعداً بأن الدم لن يضيع وأن الحق لا يموت .

رصد – “النيلين”