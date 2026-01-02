أحمد السقا: سليمان عيد داخل الجنة وعلى مسؤوليتي!

تحدث الفنان المصري أحمد السقا عن علاقته بزميله الراحل سليمان عيد مشيرا إلى السبب وراء عدم دفنه بيديه كما يفعل في العادة مع المقربين منه.

وقال أحمد السقا في تصريحات لبرنامج “واحد من الناس”: “مش رغبة ولما بدأت معايا كانت بالصدفة، وكنت خايف وقتها، وبعمل كدا وأنا من أولى إعدادي، وأنا اللي دفنت جدي الله يرحمه، فيه واحد بس اللي مقدرتش أنزل معاه وأدفنه.. قعدنا مع بعض 26 سنة وكان هزارنا تقيل مع بعض، وحتى الدكتور أشرف زكي كان مستغرب مني وقتها جدا، وقولتله أنا رجلي مش شايلاني وأول مرة أعرف هذا المصطلح”.

وأصاف: “الدكتور أشرف زكي قال لي يعني مش هتنزل تدفن سليمان عيد، قولتله لا ..هدفن نفسي إزاي، الله يرحمه ويحسن إليه، سليمان عيد نموذج مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية، أنا عشت معاه أكتر من أهله، وعاش في بيتي أكتر ما عاش مع أي حد”.

يذكر أن الفنان سليمان عيد رحل عن عالمنا صباح الجمعة 18 أبريل عن عمر ناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ داخل منزله، وتم نقله لإحدى مستشفيات الشيخ زايد، ولكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف.

المصدر: RT