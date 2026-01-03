بعد السخرية منه.. أحمد السقا يعلن إغلاق حساباته على السوشيال ميديا: حسبي الله ونعم الوكيل

أثار الفنان أحمد السقا حالة من الجدل بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، تحدث خلالها عن تعرضه للسخرية والكذب، مؤكدًا أنه أوكل أمره لله وحده.

وكتب السقا، فى منشوره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «حسبى الله ونعم الوكيل في كل من سحر وقال من شأنى وكذبني في كل كلمة وردت على لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة.. وداعًا للسوشيال ميديا».

وتفاعل عدد كبير من متابعى الفنان أحمد السقا مع المنشور، حيث تعرّض السقا خلال الفترة الماضية لعدد كبير من الانتقادات بداية من الفيديو الذى بثه لدعم محمد صلاح ضد ناديه ليفربول ثم التصريحات التي أدلى بها في برنامح واحد من الناس بأنه يضمن على مسؤوليته الشخصية أن سليمان عيد سيدخل الجنة، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات تجاهه.

المصري اليوم