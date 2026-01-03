ماسك: الولايات المتحدة ستكون في خطر محدق ولن تكون هناك أمريكا التي نعرفها.. إذا فازوا

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أن انتصار تيار اليسار الراديكالي في الانتخابات النصفية للكونغرس سيمثل نهاية للولايات المتحدة، مرجعا ذلك إلى نهجهم في التعامل مع أزمة الهجرة.

وجاءت تصريحات ماسك ردا على منشور لأحد المستخدمين عبر منصة “إكس”، أشار فيه إلى أن الملياردير الأمريكي يقدم دعما ماليا للحزب الجمهوري لمساعدة الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على السيطرة الكاملة على مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي تعليقه المباشر على المنشور، كتب ماسك: “الولايات المتحدة ستكون في خطر محدق إذا انتصر اليسار الراديكالي.. سيفتحون الباب على مصراعيه للهجرة غير الشرعية والاحتيال، و حينها، لن تكون هذه أمريكا التي نعرفها”.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مصادر مطلعة بأن ماسك بدأ بتمويل الحملات الانتخابية للجمهوريين استعدادا للانتخابات النصفية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في 2026، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسنا في علاقات الملياردير مع الرئيس ترامب بعد خلافهما الصيف الماضي.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر 2026، حيث يُعاد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 33 عضوا.

وفي الوقت الراهن يسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين، فيما عادة ما يخسر الحزب الحاكم الانتخابات النصفية، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

يذكر أن ترامب كان قد تعهد، في خطاب تنصيبه يوم 20 يناير 2025 بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بالوقف الفوري لتسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في إجراءات ترحيل الملايين منهم. كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

وخلال العام الماضي، شهدت الولايات المتحدة إجراءات صارمة تجاه ملف الهجرة؛ حيث أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه خلال عام 2025، قامت السلطات بترحيل أكثر من 2.5 مليون مهاجر غير قانوني من الولايات المتحدة في إطار تنفيذ سياسات ترامب، مشيرة إلى أن هذه الأرقام ما زالت تمثل البداية فقط، إلا أنه وبعدما حقق الديمقراطيون سلسلة من الانتصارات البارزة في ولايات رئيسية خلال الانتخابات الأخيرة، بدا واضحا تزايد الرفض والتراجع في الدعم الشعبي لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة والتنوع.

