ياسمين عبد العزيز تثير الغموض حول مسلسلها في رمضان

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو وضعت به صورة لها كشفت من خلالها عن اسم شخصيتها في مسلسلها الرمضاني الجديد “وننسى اللي كان”، حيث كتبت على الصورة قائلة: “وننسى اللي كان.. جليلة رسلان”.

ورغم الكشف الصريح من ياسمين عن اسم الشخصية التي تجسدها في المسلسل إلا أنها أثارت الغموض حو الشخصية نفسها حيث ظهرت في الصورة بشكل غامض ونظارة سوداء محاطة بالمصورين والكاميرات، ما يوحي بأنها تجسد شخصية مشهورة في العمل.

ولم تعلق ياسمين على تفاصيل شخصيتها مكتفية بالصورة والتعليق عليها، ما جعل الكثير من متابعيها يتساءلون عن تفاصيل الشخصية فيما زادت توقعات متابعيها عن دورها في العمل.

تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز

تشهد أحداث مسلسل “وننسى اللي كان”، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعرضها للخيانة على يد زوجها ضمن أحداث العمل، وهذا ما يتسبب في خلافات كثيرة بينهما، ويجعلها تطلب الانفصال عنه.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة الى البودي غارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمى، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي.

روسيا اليوم