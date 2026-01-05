ميريام فارس تلهو مع زوجها وأولادها في منزلها الفخم (صور)

إحتفلت النجمة ميريام فارس بنهاية العام 2025, بطريقة مميزة ومختلفة بمشاركة طفليها جايدن ودايف متري، اللذين يتشاركان معها بالنشاطات التي تختارها وتنفذها في منزلها الفخم.

وكعادتها بالمناسبات الرسمية والأعياد، تحرص النجمة اللبنانية دائماً على ابتكار الألعاب والنشاطات المميزة التي تناسب سن طفليها وتتشارك معهما في تنفيذها في لقطات تشاركها على السوشيال ميديا، وتظهر اهتمامها الكبير بأدق التفاصيل لإسعاد طفليها وقضاء كامل وقتها معهما.

ظهور نادر لزوج ميريام وهو يلهو مع طفليه

وغالباً ما تختار النجمة اللبنانية النشاطات التي تعتمد على الأوراق والألوان، وهذا ما يعكس قدرتها على اللهو مع طفليها ومساعدتهما على ابتكار كل ما في مختلف عن طريق الرسم او تركيب الأشكال او تلوين الأشياء بأسلوب يعكس طريقتها الذكية في تنمية قدراتهما الفكرية والاستمتاع بوقتها معهما.

وحرصت ميريام على إلتقاط الصور من مكان عالٍ لإخفاء ملامح زوجها السيد ظاني متري، الذي شارك معها في النشاط ومشى معها ليطبعا شكل قدميهما ويديهما مع قدمي الطفلين والأحرف الأولى من اسمائهم وتزيينها بما يتلاءم مع رغبات جابدن ودايف.

أغنية قديمة لميريام تتصدر الترند

من جهة ثانية، عادت أغنية “أنا والشوق”، التي مرّ على إصدارها أكثر من 22 عاماً إلى واجهة التفاعل الجماهيري مع بداية عام 2026، واستعادت بريقها من جديد، بعدما استخدمها الجمهور في آلاف المقاطع المصوّرة خلال احتفالاتهم برأس السنة وعيد الميلاد بطريقة فنية مميزة.

مجلة لها