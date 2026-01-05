رزان المغربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة رزان المغربي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور في أحدث جلسة تصوير لها.

تألقت رزان المغربي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بلوفر قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأوف وايت مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت رزان المغربي بوت طويل باللون الأحمر، تزينت ببعض الإكسسوارات المميزة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت رزان المغربي بخصلات شعرها الأشقر، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

صدى البلد