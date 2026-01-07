شاهد.. حرب إسفيرية تشتعل بين رئيس تحرير صحيفة الدار وداليا الياس.. البلال ينشر صورة للشاعرة بدون “مكياج” ويقول: (بلغني من اعزاء أنها تحدثت عني بسوء) وداليا ترد عليه وتستنجد بشقيقه عاصم

اشتعلت حرب إسفيرية بين رئيس تحرير صحيفة الدار, مبارك البلال, وبين الشاعرة, والإعلامية, داليا الياس, وذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البلال, قام بنشر صورة للشاعرة من دون “مكياج”, وكتب عليها: (بلغني من اعزاء سجلت لهم زياره وديه ان داليا الياس تحدثت عني بسوء فقلت لهم جزاها الله كل خير انا مابقدر عليها لاني مريض وليس علي المريض حرج).

من جانبها فقد اقتحمت داليا الياس, التعليقات وكتبت رداً على ما قاله رئيس تحرير صحيفة الدار: (مابعرف لي أي أعزاء بيعرفوك…. وما حصل جبت سيرتك بي خير ولا شر…. كتبت عني هنا ورديت ليك في ذات المكان…. لاعندي معاك مشكلة ولا متذكراك أساساً…. وأحسن تشوف ليك موضوع غيري يا أستاذ…. انا والله لافاضية ليك لا ناقصاك ولا دي أخلاقي…. وكونك تفتح بي كل مرة بوست وتتلذذ بالإساءات البتطالني عشان تحرك صفحتك الراكدة دي حاجة مابتشبه آل البلال.).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (مريض الله يشفيك وحقو تتقي الله في خلقه وتسأله العافية. وممكن تبطل بالمرة مصاقرة صفحتي… كونك تعمل إسكرين من لايف وتجي تكتب كلام مليان إيحاءات دي حاجة مؤسفة ومقرفة وأنا ماعافية ليك ليوم الدين.).

واستنجدت داليا الياس, بشقيقه عاصم البلال, قائلة: (أعتقد عارف معزتك عندي وإحترامي ليك…. وخاتاك قدامي في أي حاجة…. ياريت ترحمنا من القصص السخيفة دي…. عرفنا أهل الجهالة، كمان تجينا من أهل الوسط البنحترمهم؟!).

محمد عثمان _ النيلين