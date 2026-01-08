وزير التعليم والتربية الوطنية ينعي برفيسور عبدالقادر عثمان محمد جاد الرب

” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي “

صدق الله العظيم

​بمزيد من الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي السيد وزير التعليم والتربية الوطنية وأسرة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي وفاة المغفور له بإذن الله برفيسور عبدالقادر عثمان محمد جاد الرب الذي وافته المنية بمنزله بمدينة شندي.

كان الفقيد خبيرا وعالما تربويا له اسهامات كبيرة في اعداد وتطوير المناهج وكان عضوا سابقا في مجلس ادارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، وعضواً في اللجنة العليا لمراجعة مناهج التعليم العام،بجانب عضويته في العديد من لجان اعداد وتطوير المناهج.

وكان الفقيد عميدا سابقا لكلية الآداب بجامعة أمدرمان الإسلامية وله العديد من الدراسات العلمية في مجالات التاريخ والتربية.