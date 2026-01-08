ورشة عمل إنتاج محصول فول الصويا في السودان توصي بالتوسع في الإنتاج

أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة ممثل والي الجزيرة لدى مخاطبته صباح الاربعاء بقاعة المقاومة الشعبية بمدني الجلسة الإفتتاحية لورشة إنتاج محصول فول الصويا في السودان التي نظمتها إدارة المحاصيل الواعدة والتصنيع الزراعي بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية بمشاركة ممثلين لجامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعة والمنظمات ولفيف من المهتمين بالشأن الزراعي، أن النشاط الزراعي أمل السودان في النهضة الإقتصادية بالتركيز علي مجال إنتاج الحبوب الزيتية وإدخال التصنيع الزراعي لإحداث نقلة نوعية والإستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية .

وأشار لضرورة قيام أسواق حديثة لتسويق المنتجات الزراعية ومصانع للأسمدة والمبيدات لتقليل كلفة الإنتاج ولفت للدور المحوري لمحصول فول الصويا في تأمين الغذاء ودعم الإقتصاد الكلي للبلاد .

من جهتها أوضحت الدكتورة عرفه محمود مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية أن وزارتها تعمل وفقاً لمنهج يعتمد على العمل مع شركاء الإنتاج لإكمال دائرة الإنتاج الزراعي متناولة الدور الذي يمكن أن يلعبه محصول فول الصويا في دعم الغذاء وزيادة دخل المنتجين بإعتباره من المحاصيل الواعدة في المستقبل القريب معلنة تبني كافة التوصيات والمخرجات التي ستخرج بها الورشة .

وأكد الأستاذ ياسر خضر نصار وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية على شراكة وزارته مع وزارة الإنتاج لتعزيز إنتاج فول الصويا بإعتباره من المحاصيل التي تدخل في عدد كبير من المنتجات الغذائية للمجتمع مما يساهم في توفير الأمن الغذائي للمواطنين .