شاهد بالفيديو.. في لقطة طريفة تصدرت “الترند”.. طرد أصغر عروسين في السودان بعد مغادرتهما “شقة” شهر العسل والعودة لمنزل الأسرة

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بتفاصيل الزواج السوداني “الترند”, الذي أقيم الأسبوع الماضي بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العروسين, تم وصفهما بأصغر عرسان حيث لم يكملا سن العشرين حتى الأن حسبما المتابعون.

ووفقاً لما تناقلت عدد من المواقع الاسفيرية فقد أظهر مقطع فيديو متداول العريس وعروسته في زيارة لإحدى أسرهما بمصر, بعد خروجهما من “شقة” شهر العسل, بغرض تغيير الجو.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت إحدى السيدات بتصوير مقطع فيديو لهما وهي تسخر منهما وترفض زيارتهما بطريقة ساخرة: (الجابكم شنو).

محمد عثمان _ النيلين