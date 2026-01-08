شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا روبرت تكشف لأول مرة عن ديانتها بعد تلقيها التهانئ بمناسبة أعياد المسيحيين

أجرى الناشط المصري, “فادي بحر”, مقابلة قصيرة مع المطربة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, من داخل صالة حفل زواج شقيقها الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالقاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سأل الناشط المصري, المطربة السودانية, الحسناء عن ديانتها التي كشفت عنها لأول مرة في وسائل الإعلام.

وقالت مونيكا روبرت, أنها مسلمة ويوجد في أسرتها مسلمين ومسحيين, باعتبار أن لم أصول إيطالية, من والدتها, مع العلم أن والدها مصري, صعيدي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد رد الناشط “فادي بحر”, على تعليقات المتابعين بعد سؤاله الفنانة عن ديانتها موضحاً أن القصد من السؤال هو رفع الحرج عن المطربة.

وقال الناشط في تعليق له: (للتوضيح اتسألت كتير من المتابعيـ.ن السؤال دا وحاجه تانيه حابب اوضحها انا بسؤالي دا بخلي الناس تفهم عشان محدش يتحـ. رج لان في ناس كتير كانت بتقول لمونيكا الفرح هو اكليل ولا كتب كتاب وهكذا وفي ناس تانيه دخلت تعيد عليها بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقالولها هتروحي الكنـ.يســة باليل معانا انا بسؤالي دا وضحت للكل عشان ارفــع الحــرج عنها وعن الناس مش اكتر لكن سؤال مبحبش اسأله لحد طبعا واعتذرت في بداية الكلام اني هسأله).

محمد عثمان _ النيلين