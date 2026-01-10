تحدثنا في مايو 2023 عن التناقضات البنيوية داخل مليشيا الجنجويد، وتوقفنا بالتفصيل عند البقّاقير والإبّالة، وكيف ينظر الإبّالة إلى البقّاقير، والصراعات التاريخية المتراكمة بينهم.

اليوم، هذه التناقضات لم تعد كامنة، بل بدأت المليشيا تنفجر من الداخل. يستعين عبرحيم بالبقّاقير لترجيح كفّته، على حساب تيار كبير من الماهريّة والمحاميد، في محاولة لا تعالج الأزمة بقدر ما تعمّقها.

المشكلة أن التيار الأكبر داخل البقّاقير بات على وشك التمرّد، لا على مجموعة عبرحيم من البقّاقير فقط، بل عليها وعلى الإبّالة الذين يعملون ضدهم داخل البنية نفسها.

بمعنى أوضح، نحن أمام تمرّد يتجه نحو تفكيك التحالف المسمّى بالجنجويد ذاته، لا نحو تفكيك فصيل أو فصيلين داخله .

عبد الرحمن عمسيب