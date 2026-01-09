السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

حجز منتخب السنغال بطاقة العبور الأولى إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب بعد فوزه على منتخب مالي في دور الثمانية بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة.

وسجل إيليمان ندياي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27، مستغلا خطأ فادحا من حارس مالي جيغي ديارا.

ويسعى منتخب السنغال للتتويج بلقبه الثاني في كأس الأمم الإفريقية خلال نسخة 2025، بعد تتويجه الأول على حساب مصر في 2021.

وبلغ المنتخب السنغالي المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، والثالثة في آخر أربع نسخ، حيث سبق له الوصول إلى ذلك الدور في نسخ 2019 و2021، وغادر النسخة الماضية في كوت ديفوار من دور الستة عشر.

وفي نصف نهائي النسخة الحالية، سيواجه “أسود التيرانغا” الفائز من المباراة التي ستجمع غدا السبت بين منتخبي كوت ديفوار، حامل اللقب، ومصر، أكثر المنتخبات تتويجا باللقب القاري (7 ألقاب).

المصدر: RT