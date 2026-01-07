حركة حسام حسن للجمهور المغربي بعد هدف صلاح في شباك بنين تثير ضجة واسعة

أثار مدرب منتخب مصر حسام حسن موجة من الجدل على منصات التواصل، بعد تصرفه عقب تسجيل “الفراعنة” هدفهم الثالث في مواجهة بنين مساء الاثنين ضمن ثمن نهائي كأس إفريقيا المقامة في المغرب.

وسجل قائد المنتخب المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليكمل ثلاثية “الفراعنة” ويطوي صفحة المباراة لصالح مصر (3-1).

إلا أن الاحتفال بالهدف لم يمر كما هو معتاد، إذ وجه حسام حسن، مباشرة بعد الهدف، إشارات بيده نحو الجماهير المغربية التي غصت بها مدرجات ملعب “أدرار” في مدينة أكادير.

وأثار هذا التصرف موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ اعتبره عدد من المتابعين “استفزازيا” وغير لائق، خصوصا في سياق بطولة تستضيفها المملكة وتظهر فيها الجماهير المغربية ترحيبا واسعا ودعما لافتا للمنتخب المصري منذ انطلاق منافساتها.

وأشار آخرون إلى أن الغالبية العظمى من الحضور في ملعب “أدرار” كانوا يدعمون “الفراعنة” بوضوح، تماما كما فعلوا خلال مباريات دور المجموعات، حيث لوحظ تفاعل كبير وتشجيع صريح من الجماهير المغربية لصالح مصر، ما جعل سلوك المدرب المصري محل استغراب ونقد واسع.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مصر وبنين، نفى حسام حسن أن يكون قد وجه أي انتقاد للجماهير المغربية، مؤكدا أن الفيديو المتداول تم تأويله بشكل خاطئ، وقال: “الجماهير المغربية، خصوصا في أكادير، كانت وما زالت داعمة لنا، فكيف لي أن أنتقدهم؟”، موجها شكره الصادق لكل من الجماهير المصرية والمغربية التي تواجدت في الملعب وساندت المنتخب حتى النهاية.

ويترقب المنتخب المصري منافسه في ربع النهائي، والذي سيحدده اللقاء المرتقب بين كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو.

