أسطورة أرسنال وتشيلسي قريب من تدريب تشيزينا

يقترب نادي تشيزينا، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، من تعيين مدافع أرسنال وتشيلسي السابق أشلي كول مديراً فنياً جديداً للفريق.

وفي حال تأكيد ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها كول مسؤولية تدريب فريق كمدير فني.

عمل كول، البالغ من العمر 45 عاماً، في العديد من الأدوار التدريبية والمساعدة منذ اعتزاله اللعب في عام 2019، وقد كان جزءاً من الأطقم التدريبية في أندية تشيلسي، وإيفرتون، وبرمنغهام سيتي، بالإضافة إلى المنتخب الإنجليزي. وفي سبتمبر 2024، غادر برمنغهام للعمل بدوام كامل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث ساعد لي كارسلي خلال فترة توليه المؤقتة لتدريب المنتخب الإنجليزي الأول.

يعاني نادي تشيزينا حالياً من غياب مدير فني بعد إقالة ميشيل مينياني عقب التعادل بنتيجة 2-2. ويحتل النادي، الذي يقع على الساحل الشرقي لإيطاليا، المركز الثامن في دوري الدرجة الثانية بعد 30 مباراة، علماً بأنه صعد من دوري الدرجة الثالثة بعد موسم 2023-2024.

خلال مسيرته كلاعب، شارك كول في 384 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديي أرسنال وتشيلسي، وقد فاز بلقب الدوري مرتين مع “المدفعجية”، وأضاف لاحقاً لقباً آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، كما خاض 107 مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في مركزه بعد بوبي مور.

يُعد تشيزينا نادياً عريقاً عمل فيه مدربون بارزون مثل أريغو ساكي، وأوسفالدو بانيولي، ومارتشيلو ليبي. كما استضاف ملعب النادي، “ستاديو دينو مانوزي”، مباريات لمنتخبي إيطاليا تحت 21 عاماً والمنتخب الوطني للسيدات، ويهدف المالكان الأميركيان للنادي، جون أييلو وأنتوني سكوتو، إلى تحقيق الصعود هذا الموسم.

في حال تعيينه، سيعمل كول مع لاعبين من بينهم حارس المرمى جوناثان كلينسمان، ولاعب الوسط غايتانو كاستروفيللي، والمهاجم ألبرتو تشيري، والمهاجم كريستيان شبيندي.

بدأت مسيرة كول التدريبية أثناء إنهاء مسيرته كلاعب في نادي لوس أنجليس غالاكسي، حيث أصبح مهتماً بتحليل الفيديو، وبعد فترة قصيرة كلاعب في نادي ديربي كاونتي تحت قيادة فرانك لامبارد، بدأ التدريب في أكاديمية تشيلسي مع فريقي تحت 15 وتحت 16 عاماً.

عمل أيضاً مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً تحت قيادة كارسلي، وكان جزءاً من الطاقم التدريبي الذي فاز ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً في عامي 2023 و2025.

جاء أول دور تدريبي لكول على مستوى الفريق الأول في إيفرتون تحت قيادة لامبارد، حيث عمل مع المدرب المساعد بول كليمنت وذكر أن كول طور مهاراته في التواصل خلال تلك الفترة، إذ كان يحلل المباريات غالباً من مواقع مرتفعة في الملعب ويعمل على الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية.

عاد كول لاحقاً لفترة وجيزة إلى تشيلسي عندما تولى لامبارد منصب المدير الفني المؤقت. ثم انضم إلى الطاقم التدريبي لنادي برمنغهام سيتي تحت قيادة واين روني، وبعد إقالة الأخير بعد 83 يوماً، استمر كول في العمل تحت قيادة توني موبراي، وغاري روويت، وكريس ديفيز قبل أن يغادر في سبتمبر 2024 للانضمام إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدوام كامل.

على الرغم من كونه أحد أفضل المدافعين في جيله، صرح كول بأنه يفضل كرة قدم هجومية ويريد أن تسيطر فرقه على الاستحواذ، وقد ذكر ذات مرة أنه لا يحب التركيز على العمل الدفاعي، بل يستمتع بتطوير اللعب الهجومي وخطط المباريات.

العربيه نت