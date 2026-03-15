إلغاء سباقي فورمولا 1 في البحرين والسعودية بسبب الحرب

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الأحد، إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية، الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، واللتين كانتا مقررتين في أبريل المقبل، بسبب استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان: “تم التأكيد اليوم أنه بعد تقييمات دقيقة، وبسبب الوضع القائم في الشرق الأوسط، لن تقام جائزتا البحرين والسعودية في أبريل”.

وكان من المقرر إقامة السباقين في البلدين الخليجيين بين 10 و12 أبريل، و17 و19أبريل، إلا أنه تقرر إلغاؤهما دون استبدالهما بجوائز كبرى أخرى.

