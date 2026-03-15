3 لاعبات يغادرن أستراليا ويعدن إلى إيران

2026/03/15
أعلن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك يوم الأحد أن ثلاث عضوات أخريات من المنتخب الإيراني للسيدات لكرة القدم قد غادرن أستراليا.
وقال بيرك إن النساء الثلاث قررن العودة إلى وطنهن، وقد أثار مصير الفريق الإيراني ضجة كبيرة هذا الأسبوع، فبعد خروجهن من كأس آسيا، تقدمت خمس لاعبات في البداية بطلب لجوء في أستراليا.
وحذت لاعبة أخرى وعضوة من طاقم الدعم حذوهن قبل وقت قصير من مغادرة الفريق لأستراليا متوجهاً إلى إيران يوم الأربعاء، على الرغم من أن إحدى النساء غيرت رأيها في اللحظة الأخيرة.
كانت رحلة اللاعبات محور اهتمام دولي لأيام، وقد تعرض الفريق لانتقادات في الوطن بسبب احتجاج صامت خلال كأس آسيا، التي أقيمت في أستراليا.
وخلال المباراة الأولى في المجموعة، ظلت اللاعبات صامتات أثناء عزف النشيد الوطني، وقد فُسر هذا في إيران على أنه لفتة ضد القيادة في طهران.

العربيه نت

2026/03/15