المغرب تهزم الكاميرون وتتأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

نجح منتخب المغرب في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره منتخب الكاميرون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأقيمت مباراة المغرب ضد الكاميرون، مساء الجمعة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وجاء هدف منتخب المغرب الأول عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 26، بعد رأسية من زميله أيوب الكعبي.

وأضاف إسماعيل سايباري الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 74، ليتأهل المنتخب المغرب إلى المربع الذهبي في بطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائزز من مباراة نيجيريا والجزائر.

المصري اليوم