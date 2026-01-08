سامحته!!.. بيان يحسم الجدل حول زواج حارس مرمى منتخب مصر السابق سرا وموقف لقاء الخميسي

شهدت الساحة الفنية في مصر حالة من الذهول عقب أزمة “الزواج السري” التي طالت حارس مرمى المنتخب المصري السابق الكابتن محمد عبد المنصف.

وكان قد تزوج عبد المنصف الفنانة الشابة إيمان الزيدي سرا ، والتي أعلنت انفصالها عنه بعد زواج دام لعدة سنوات.

ومع تصاعد حدة التكهنات، خرج الفنان أحمد فريد، الصديق المقرب للثنائي، ببيان توضيحي حاسم كشف فيه الحقائق الغائبة خلف كواليس هذه الأزمة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

وفنّد البيان بشكل قاطع كافة الشائعات التي روجت لها بعض المواقع الصحفية حول علم الفنانة لقاء الخميسي المسبق بزواج زوجها، حيث أكد فريد أن كل ما نُسب إليها من تصريحات بخصوص معرفتها بالأمر منذ سنوات هو محض افتراء ولا أساس له من الصحة.

وأوضح أن لقاء لم تدلِ بأي حديث رسمي للصحافة، وأن صمتها لم يكن إقراراً بواقع مفروض كما خمن البعض، بل هو نابع من رغبتها في الحفاظ على خصوصية بيتها بعيداً عن صخب “التريند”.

وفي سياق متصل، شدد البيان على متانة العلاقة التي تجمع لقاء وعبد المنصف، واصفاً إياها بالأسرة الحقيقية التي تضع مصلحة أبنائها فوق أي اعتبار آخر. وأشار إلى أن نضج لقاء الخميسي وقدرتها على احتواء الأزمات هو المحرك الأساسي لموقفها الحالي، مؤكداً أن محمد عبد المنصف، رغم كونه إنساناً قد يخطئ أو يمر بلحظات ضعف، إلا أنه يمتلك رصيداً كبيراً من العطاء والالتزام تجاه عائلته، وهو ما جعل زوجته تختار طريق الاحتواء بدلاً من الصدام العلني.

واختتمت الأزمة فصولها الحالية برسائل غير مباشرة من لقاء الخميسي، التي اكتفت بمشاركة بيان صديقها مع إضافة رموز تعبيرية تعكس الامتنان والتمسك بالهدوء، بالتزامن مع نشرها صوراً لمجموعة من الكتب التي تتحدث عن القوة النفسية وتجاوز الصراعات الاجتماعية. وتأتي هذه التطورات لتضع حداً لموجة من الجدل بدأت بإعلان إيمان الزيدي عن طلاقها من عبد المنصف، وهو الإعلان الذي هز أركان الوسطين الفني والرياضي وأثار تساؤلات حول استقرار البيوت المشهورة في مصر.

