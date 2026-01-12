شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة وتفاصيل أنثوية

لفتت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار بأحدث إطلالة لها، حيث اختارت فستاناً طويلاً باللون الأسود عكس أناقتها المعتادة بروح متجدّدة ولمسة جريئة. الإطلالة جاءت متكاملة من حيث التصميم، الشعر والمكياج، وتؤكد قدرتها الدائمة على خطف الأضواء بأسلوبها الخاص.

اعتمدت شيرين فستاناً طويلاً باللون الأسود، جاء تصميمه غنياً بالتفاصيل اللافتة، إذ صُنع من الدانتيل الأسود المخرّم عند الأكمام بطريقة أنيقة أضفت لمسة رومانسية ناعمة على الإطلالة. وتميّز الفستان بطبقات من الكشاكش البارزة التي منحت التصميم حركة وحيوية، وجعلته يبدو فخماً ومواكباً لأحدث صيحات الموضة. ولم تخلُ الإطلالة من الجرأة، حيث برزت فُتحات واضحة عند الخصر، كشفت عن جانب جريء من أسلوب شيرين، مع الحفاظ على توازن أنيق بين الجرأة والرقي.أما من ناحية الجمال، ففاجأت شيرين جمهورها باعتمادها شعراً طويلاً جداً، في خطوة جديدة وغير معتادة منها، حيث تركته منسدلاً بأسلوب طبيعي مع تموّجات ناعمة أضفت لمسة أنثوية جذابة. وجاء المكياج متناغماً مع الفستان الأسود، إذ اختارت بشرة برونزية مشرقة، وعينين محدّدتين أبرزتا ملامحها، مع أحمر شفاه نيود محايد منح الإطلالة توازناً ناعماً من دون مبالغة.

بهذه التفاصيل، أكدت شيرين عبد الوهاب مرة جديدة أنها قادرة على التجدّد ومواكبة الموضة بأسلوب يعكس شخصيتها القوية والأنثوية في آن واحد.

