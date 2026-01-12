لقاء الخميسي في ظهورها الأول تعلّق: الماضي يذوب أمام عينيَّ

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة لقاء الخميسي خلال تواجدها في حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها في ظهورها الأول بمناسبة منذ أزمة زواج زوجها اللاعب السابق محمد عبد المنصف، من الفنانة إيمان الزايدي.

وظهرت لقاء في الصور المتداولة متماسكة ومبتسمة، وحرص الأصدقاء على مشاركة العديد من الصور التي تم التقاطها معها.

وحرصت لقاء الخميسي على وضع منشورات على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” تصف بها حالتها النفسية، حيث وضعت مقطع فيديو لفتاة تقف وسط الطبيعة وكتبت لقاء على الفيديو قائلة “كرر ورائي”، ووضعت على الفيديو أغنية تقول كلماتها: ” أنا لست ما حدث لي.. أنا ما اخترت أن أكون .. كل خطوة آخذها أتغير، أشرق.. الماضي يذوب أمام عينيَّ”، في إشارة الى تناسيها الأزمة وقرارها بفتح صفحة جديدة مع زوجها.

لقاء الخميسي تكذّب ما يتداول حول تعليقاتها على أزمتها

كانت لقاء الخميسي قد خرجت، في تعليقها الأول على أزمة إعلان الفنانة إيمان الزايدي طلاقها من لاعب الكرة محمد عبد المنصف، بمنشور صريح عبر حسابها الخاص في “فيسبوك”، كذّبت فيه كل ما أُشيع خلال الأيام الماضية عن ردّها على الأزمة بفيديوهات لها ثبُت أنها قديمة، مؤكدةً عدم صحة أي تصريحات أو فيديوهات منسوبة إليها، بشأن الأزمة.

وكتبت لقاء عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”، قائلةً: “أي فيديوهات أو تصريحات على لسان الفنانة لقاء الخميسي بخصوص الموضوع المُثار حالياً غير صحيحة بالمرة، ولم يتم إجراء أي تصريحات صحافية أو نشر فيديوهات، برجاء التزام الصمت احتراماً لخصوصية وحساسية الموقف”.

