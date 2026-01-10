مداراتمنوعات

الفنان عثمان بشة ينعي زميله الراحل محمد سوبا بعبارات مؤثرة: (الناس كانوا ساعين ليك شديد إنك تقوم بالسلامة بس ربنا رحيم بيك ويارب يجعل مرضك كفارة ليك ويحسن استقبالك بقدر طيبتك)

2026/01/10
612947740 2170614970344341 8076487900593807683 n

نعى الفنان السوداني, الشاب عثمان بشة, زميله المطرب محمد سوبا, الذي رحل بالعاصمة المصرية القاهرة, بعد قصة مرض مؤثرة, اضطرت فيها أسرته لإخراجه من المستشفى وهو في حالة غيبوبة تامة, بسبب الإلتزامات المالية الكبيرة للمشفى.

027f56c1 08b8 43ce 8a7f 5c0ea4381845

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر “بشة”, صورة نعي للراحل وكتب عليها: (لا حولا ولا قوة الا بالله املوهو دعوات لاحول ولاقوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون محمد سوبا ف ذمة الله الان بالمستشفي لاحول ولاقوة الا بالله).

وتابع: (الناس كانو ساعين ليك شديد انك تقوم بالسلامه بس ربنا رحيم بيك ويارب يجعل مرضك كفارة ليك يارب العالمين يحسن استقبالك بقدر طيبتك).

محمد عثمان _ النيلين

