الثقافة والإعلام بالخرطوم تحسب المادح أحمد جاد السيد

قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

ينعي وزير الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم الأستاذ الطيب سعد الدين عند الله تعالى الشيخ أحمد جاد السيد أحد ركائز مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم إبن زريبة الشيخ وقيع الله البرعي، ويعد الفقيد من أبرز الذين صدحوا باصواتهم في المديح

تقبل الله الفقيد القبول الحسن وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يارب العالمين

إنا لله وإنا إليه راجعون

خرطوم نيوز