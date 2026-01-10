الشاعر أيمن بشير يواصل الهجوم على الصحفية فاطمة الصادق: (عامله فيها بت صغيرة ومتجوهلة وإنتي من زمن العملة بالدينار والخِدمة الإلزامية بالدفار ودُفعتك هسه بناتهم علي وضوع)

واصل الشاعر السوداني, الساخر أيمن بشير النور, هجومه على الصحفية المعروفة ومديرة قناة البلد الفضائية الأستاذة فاطمة الصادق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاعر بدأ الهجوم والسخرية من الصحفية عبر تدوينات كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وواصل أيمن بشير, هجومه على فاطمة الصادق, بتدوينة جديدة قال فيها: (لا خليتي لينسز لاتركيبةشعر وكمان مابصوروك صور فوتوغرافيه الا مستر راشد وإسماعيل شيحه.

لانهم طبعا لو وشك زي طربيزة اللحام صورتهم بتجيييبك زي نجمات السينما وعندهم سر البنات لانه البنات بحبو يشوفو روحهم صغار الاتنين ديل لو خمسينيه بجيبوك عشرينيه مرتااااحه ديل معلمين المجال حقهم. وعامله فيها بت صغيره ومتجووووهله وإنتي من زمن العمله بالدينار والخِدمه الإلزاااااميه بالدفار دُفعتك هسه بناتهم علي وضوووع وأولادهم مُغتربين ببنو ليهم في الدور التاني.

يعني بعدالفوتوشوب الشوااااال ده طارحه روحك مُزّه وفاتحه نفسك منزله صوره زي دي في الميديا قايلانا بنتغشا ليك معليش نحن عارفنك حيزبون شريره مُستبده طاعنه في السن.).

محمد عثمان _ النيلين