شاهد بالفيديو.. والدة العروس تفاجئ الفنانة هدى عربي بصندوق محمل بهدايا “خرافية” أثناء إحيائها حفل زواج بالقاهرة

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للحظة حصول السلطانة, على هدايا وصفتها بــ”الخرافية”, من والدة عروس تغنت في حفل زفافها بالقاهرة.

الهدايا كانت عبارة عن صندوق محمل بالعطور السودانية, الأصيلة والجميلة, حيث تم تقديمها للمطربة أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه.

وكتبت هدى عربي, عن اللقطة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ام العروس الفنجرية.. يا اخوانا ما بتعجبني اي ريحة خصوصاً لو “كتيرة”, دي ريحة كتيرة وسمحة شديد خرافية عديل ربنا يسعد العروس “عَناب” وشكراً امها “عواطف”).

محمد عثمان _ النيلين