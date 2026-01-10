شاهد بالفيديو.. “المرحوم كان طيب الفاتحة على روحه” بطريقة ساخرة الفنانة فهيمة عبد الله تجيب على سؤال أحد الشعراء: (القال ليك بحارب الدنيا كلها عشانك..عايش ولا استشهد أخلى مكانك؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة المعروفة فهيمة عبد الله, ظهرت فيه مع أحد الشعراء الشباب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حاصر الشاعر أحمد أبو القاسم البشوش, المطربة بسؤال داخل نص شعري قام بكتابته.

البشوش, سأل المطربة: (يا فهيمة القال ليك بحارب الدنيا كلها عشانك, بجيب ليك البتطلبه وانت تبقى مكانك, عايش لسه ما ليهو البراح أركانك ولا استشهد المبروك دا واخلى مكانك؟).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن رد الفنانة فهيمة عبد الله, جاء ساخراً, حيث قالت: (الفاتحة لروحه.. المرحوم كان طيب).

وبحسب تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد أكد المعلقون أن المطربة تقصد بالمرحوم زوجها السابق أحمد الصديق, الذي انفصل عنها وأعلن مؤخراً زواجه من إبنة عمه.

محمد عثمان _ النيلين