بالصور والفيديو.. قائد الهلال “الغربال” يثير الجدل بعد ظهوره في إعلان الزي الجديد وهو يرقص على أنغام (عومي يا بطة) ويرتدي “سلسلة” وجمهور النادي يصف الإعلان بالهابط والسقطة الأخلاقية

2026/01/11
615212835 1275700721033292 2741463660942267756 n

أثار المركز الإعلامي لنادي الهلال السوداني, غضب المئات من أنصار ومشجعي الفريق, وذلك بعد نشره إعلان القميص الجديد للفريق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن نادي الهلال, عن قميصه الجديد بمقطع فيديو لقائد الفريق محمد عبد الرحمن “الغربال”.

613439702 1275703861032978 4799458512979501564 n

الغربال, ظهر في فيديو الإعلان وهو يرتدي قميص الفريق الجديد ويضع “سلسلة” على رقبته مع فاصل من الرقص على أنغام أغنية “الراب”, الشهيرة “عومي يا بطة”.

https://www.facebook.com/share/r/1HLL8GVcsA/

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد هاجمت جماهير النادي, قائد الفريق والمركز الإعلامي للنادي ووصفت طريقة الإعلان بالهابطة.

صفحة محبي نادي الهلال, على فيسبوك, نشرت صور من الإعلان وكتبت عليه: (سقطة أخلاقية غير مسبوقة لصفحة المركز الإعلامي لنادي الهلال للتربية.

بعد ايام قليلة من الفيديو الفاضح الذي ظهر فيه قائد الهلال محمد عبد الرحمن رفقة عدد من اللاعبين في أوضاع مشبوهة في حفلة خاصة.

615055084 1275700551033309 305837763537271933 n

اليوم الصفحة الرسمية للنادي تنشر بكل أسف مقطع فيديو هابط لكابتن الهلال مرتدياً سلسال و مؤدياً لعدة رقصات و وضعيات هابطة جداً أثارت استياءً بالغاً في الأوساط الرياضية بصفة عامة و لدى شعب الهلال بصفة خاصة وسط مطالبات بحذف المقطع الكارثي و الذي يتعارض بصورة أساسية مع بنود عديدة داخل النظام الأساسي لنادي الهلال للتربية.).
محمد عثمان _ النيلين

2026/01/11