شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل “تسابيح خاطر” تعود لإثارة الجدل بفستان أخضر مثير وتستعرض على أنغام (يلعن الشوق خلاك ذبلان)

عادت المذيعة السودانية, المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها تسابيح مبارك خاطر, لإثارة الجدل بإطلالة وصفها المتابعون بالمثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, التي أعلنت دعمها لحكومة “تأسيس”, حاضنة الدعم السريع, قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك.

https://www.facebook.com/share/r/1DbjeRnw5k/

وظهرت تسابيح خاطر, وهي تستعرض جمالها بفستان أخضر مثير, وتستعرض على أنغام أغنية الفنان ماجد المهندس, التي يقول في مطلعها: (يلعن الشوق خلاك ذبلان).

محمد عثمان _ النيلين