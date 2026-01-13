لوك جديد.. شاهد عبير صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية اتسمت بصيحة البليسية مع توب باللون الأبيض، ونسقت معها بليزر باللون الأسود.

انتعلت عبير صبري بوت طويلة للغاية باللون الأسود ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الأنيقة التي زادت من جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبري على لوك جديد حيث ظهرت بغره وشعرها الأسود منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

صدى البلد