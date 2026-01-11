شاهد بالفيديو.. في السودان.. بيع ماعز هولندية “بيور” بمبلغ 19 مليار ما يعادل 5000 دولار و أكثر من 250 ألف جنيه مصري والجمهور: (بتحلب دهب ولا شنو؟)

نشرت صفحة مهتمة ببيع وشراء وتربية الماعز, والضان, في السودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة وقوبل سخرية واسعة من الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصفحة نشرت مقطع فيديو لماعز “بيور” من السلالة الهولندية, المعروفة بإنتاجها العالي للألبان.

وكشف صاحب الفيديو عن بيع “الماعز” بمبلغ 19 مليار جنيه سوداني, ما يعادل 5000 دولار, وأكثر من 250 ألف جنيه مصري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل الملعقين سعر الماعز بتعليقات ساخرة أبرزها: (بتحلب دهب ولا شنو؟).

محمد عثمان _ النيلين