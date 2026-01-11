شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس نادي ريال مدريد الإسباني “بيريز” يستقبل شاب سوداني بالأحضان ويعانقه في لقطة فريدة تعرف على التفاصل كاملة

تصدرت لقطات لشاب سوداني, مع رئيس نادي ريال مدري, الإسباني, فلورنتينو بيريز وأعضاء من مجلس الإدارة, الترند, على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استقبل رئيس النادي الملكي, الشاب السوداني, الرشيد تاج السر, بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو, بيريز, وهو يستقبل الرشيد تاج السر, رئيس رابطة مشجعي ريال مدريد الرسمية بالسودان, بالأحضان, مع عناق حار.

وقام رئيس الميرنغي, بإهداء الشاب السوداني, علم نادي ريال مدريد, في حضور سولاري, وبوتراغينيو, وذلك ضمن فعاليات كلاسيكو اليوم في نهائي السوبر الإسباني.

محمد عثمان _ النيلين