شاهد بالفيديو.. الناشط محمد تروس يشعل حفل “الكورال” بالقاهرة بفواصل من الرقص الاستعراضي وسط صيحات الجمهور

عاد الفنان الدرامي, والناشط السوداني, المثير للجدل محمد تروس, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد جرى تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور “تروس”, جاء بعد دعوته كضيف شرف في حفل سوداني, أٌيم بالعاصمة المصرية القاهرة, مساء أمس السبت.

وحضر الناشط الحفل الذي أقامه كورال كلية الموسيقى والدراما, على ضفاف النيل, بحي العجوزة وسط القاهرة, والذي حضره جمهور غفير.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاعل محمد تروس, مع أغنيات الكورال بفواصل من الرقص الإستعراضي وسط صيحات الجمهور الحاضر الحفل.

محمد عثمان _ النيلين