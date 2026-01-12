حاكم النيل الأزرق يستقبل “الجميعابي” المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة بالاقليم

استقبل الفريـق أحمـد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم بمكتبه الأحد العميد أمن محمد عثمان الجمعيابي المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة بالإقليم. ذلك بحضور اللواء أمن إبراهيم عمر أحمد قنيعة المدير السابق لجهاز المخابرات العامة بالإقليم .

واستعرض اللقاء مجمل التحديات الأمنية الماثلة والجهود المشتركة الجارية في سبيل تحقيق التعاون والتنسيق والتماسك وتكامل الأدوار بين مكونات المنظومة الأمنية وتوجهها نحو استكمال عمليات التحرير والتطهير للإقليم من دنس التمرد ومليشيا اسرة دقلو الإرهابية المتمردة .