منوعاترياضيةمدارات

شاهد بالصور.. بالزي القومي.. رجل سوداني يتابع الكلاسيكو من المدرجات ويحتفل مع جماهير برشلونة وساخرون: (بكون ندمان على السنين الحضر فيها مباريات هلال مريخ)

2026/01/12
615147162 1419840556431961 7495058584017224954 n

تصدرت صور لرجل سوداني, تابع الكلاسيكو بين ريال مدريد, وبرشلونة, من المدرجات, “الترند” على مواقع التواصل السودانية, والعربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العدسات كانت قد التقطت الرجل وهو يرتدي الزي القومي السوداني, “الجلابية والعمة”.

615147162 1419840556431961 7495058584017224954 n

واحتفل السوداني, مع جمهور برشلونة, من مدرجات إستاد الملك عبد الله, الدولي, بمدينة جدة, والذي احتضن نهائي السوبر الإسباني, بين الريال, والبارسا, والذي كسبه الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (بكون ندمان على السنين الحضر فيها مباريات هلال مريخ).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/12